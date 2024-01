Luana Piovani critica relação de Dado Dolabella e Wanessa Camargo e relembra agressão sofrida

Atriz repostou uma publicação que citava o antigo relacionamento e o caso de violência física: ‘Geral achando o casal fofo’

Reprodução/Instagram/luapio O relacionamento entre Luana e Dado ocorreu entre os anos de 2006 e 2008, e durante esse período a atriz foi vítima de agressões físicas



A atriz Luana Piovani usou as redes sociais para para criticar a relação entre Dado Dolabella e Wanessa Camargo. Ao republicar uma publicação, Piovani relembrou a agressão que sofreu do ator em 2010, o que resultou em sua condenação com base na Lei Maria da Penha. “Só eu que olho para ele e lembro que bateu na Luana Piovani ou acontece com vocês também?”, questionava a postagem, que trazia fotos do casal. “Geral achando o casal ‘fofo’”, completou a seguidora. O relacionamento entre Luana e Dado ocorreu entre os anos de 2006 e 2008, e durante esse período a atriz foi vítima de agressões físicas por parte do ator, assim como sua camareira. Dado foi condenado a dois anos e nove meses de prisão em regime aberto pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em entrevista no ano passado, Luana comentou sobre o caso e expressou sua insatisfação com a falta de apoio que recebeu na época. Ela relatou ter sido alvo de chacotas e ressaltou que apenas seus amigos e familiares estiveram ao seu lado. “Eu fui espezinhada, só tive apoio dos meus amigos e da minha família. As pessoas faziam chacota com o que eu tinha vivido”, disse.

Como o site da Jovem Pan mostrou, Wanessa e Dado assumiram publicamente o relacionamento em dezembro de 2022, com uma declaração. “Eu e ela. Real. Bem melhor que metaverso. Ou qualquer verso. Só amor mesmo. E o infinito como horizonte. Te amo Wanessa”, escreveu na ocasião. Vale lembrar que os dois já haviam namorado no início dos anos 2000, e o término do relacionamento em 2002 surpreendeu os fãs do casal. A filha de Zezé de Camargo está participando do Big Brother Brasil 24 como camarote.