Luana Piovani curte momento sozinha em praia na Espanha

A atriz Luana Piovani, aos 47 anos, foi flagrada em uma praia em Mallorca, na Espanha, curtindo a própria companhia. Após revelar sobre o término de seu relacionamento de quatro anos com Lucas Bittencourt, de 33 anos, a famosa compartilhou um momento de meditação à beira-mar, onde escreveu uma legenda inspirada na música “Oceano”, de Djavan. Durante o registro, Luana Piovani foi vista correndo em direção ao mar para se refrescar do calor europeu, usando um biquíni floral. A atriz, conhecida por sua sinceridade, confirmou o fim do relacionamento ao responder a um questionamento de uma seguidora nas redes sociais. Ela explicou que a relação estagnou após quase quatro anos juntos, mas ressaltou que foi uma história bonita e que guarda boas lembranças.

