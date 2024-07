Murilo Benício recebe homenagem da namorada, Cecília Malan

Casal está junto há cerca de dois anos e vive um relacionamento à distância; ator postou vídeo da comemoração ao lado dos cachorros

Reprodução/Instagram/@ceciliamalan O casal vive relacionamento à distância há dois anos



No último sábado (13), o ator Murilo Benício completou 53 anos. A jornalista Cecília Malan, correspondente internacional da Globo em Londres, namorada do ator, compartilhou com os seguidores uma foto rara do casal e parabenizou o amado. “Cinquenta e três anos dessa figura rara que entrou nas nossas vidas de forma arrebatadora e ficou”, escreveu na publicação a jornalista. Os dois estão juntos há cerca de dois anos, e, apesar da distância, o relacionamento tem dado certo. Na publicação, amigos famosos do casal comentaram sobre a foto, entre eles, a também jornalista Sandra Annenberg e Rita Lobo. Em outro post nas redes sociais, desta vez do próprio ator, Benício, que também é “pai de pet”, inclui seus cachorros no momento dos parabéns e o vídeo viralizou entre os internautas, que adoraram o momento de descontração.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por cecilia malan (@cissamalan)

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp