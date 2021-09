Luana Piovani defende Anitta após provocação de seguidora: ‘A culpa era do Pedro’

Atriz se posicionou após a poderosa ser culpada pelos desentendimentos que ela teve com o ex-marido

Reprodução/Instagram/luapio Luana Piovani comentou sobre os desentendimentos com Scooby após a separação



A atriz Luana Piovani demonstrou nas redes sociais que está mantendo uma boa relação com o ex-marido, o surfista Pedro Scooby. Na última terça-feira, 21, ela postou fotos do seu fim de semana e escreveu: “Gratidão”. Em uma das imagens, Luana aparece com o namorado, Lucas Bitencourt, e em outra os filhos da atriz aparecem com o pai e sua atual namorada, a modelo Cíntia Dicker. Nos comentários, uma pessoa provocou: “O problema nisso tudo era a Anitta”. A atriz rebateu: “Vamos parar de culpar a mulher, por favor! A culpa era do Pedro que naquela altura não estava muito aí para as responsabilidades dele”.

Vale lembrar que após anunciar o fim do seu casamento com Luana, Pedro engatou em um namoro com a cantora Anitta e passou a trocar farpas com a ex-mulher nas redes sociais. A artista, que mora em Portugal, começou a expor nas redes sociais que o surfista não estava cumprindo suas responsabilidades como pai. Na época, muitos seguidores disseram que ela estava incomodada da relação do ex-marido com a poderosa. Luana também respondeu uma seguidora que comentou que ela é um “mulherão”, mas só se relaciona com “carinha com cara de criança”. “Tem uns portugas da hora aí não?”, brincou a seguidora. “Eu só me interesso por novinhos, não tem jeito”, respondeu a atriz.