Neymar volta aos treinos do Al-Hilal e diz que vai se ‘divertir’ muito com a torcida na próxima temporada

Neymar, jogador mais caro da história do Al-Hilal, está ansioso para voltar aos gramados após uma grave lesão no joelho que o afastou da conquista do título saudita. O camisa 10 retomou os treinos e deve ser liberado entre setembro e outubro para jogar. Recebendo uma calorosa recepção na Arábia Saudita, Neymar está feliz por estar de volta e ansioso para retribuir o carinho dos torcedores, do técnico Jorge Jesus e dos companheiros. Ele se diz confiante em brilhar na próxima temporada e se divertir muito em campo. “Estou me sentindo bem e ansioso para voltar ao campo. Os fãs são incríveis. Infelizmente, não pude lhes dar a felicidade que merecem, mas você pode ter certeza de que na próxima temporada. Vamos nos divertir muito”, prometeu.

A expectativa de Neymar é compartilhada pelos companheiros de equipe, que reconhecem a importância do brasileira e aguardam ansiosamente sua volta. O zagueiro Koulibaly elogia a “magia nos pés” do atacante e acredita que sua presença em campo elevará o nível do time. Enquanto isso, o técnico Jorge Jesus pede cautela com o retorno do atleta, destacando a importância de não apressar sua volta e evitar novas lesões. Ele espera que Neymar esteja pronto para se juntar à equipe em setembro ou outubro, elogiando seu “talento excepcional”.

