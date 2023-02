Luana Piovani fala sobre primeira vitória de Scooby em processo: ‘Ele me amordaçou’

Sob pena de multa, a atriz está proibida de falar do pai dos seus três filhos em território português

Reprodução/Instagram/luapio Luana Piovani está proibida de falar sobre Pedro Scooby em Portugal



A atriz Luana Piovani falou sobre o processo movido pelo surfista Pedro Scooby que, em primeira decisão, proibiu a artista de falar sobre o ex-marido publicamente em território português. Caso não cumpra a decisão, Luana pode ser multada. “Ele me amordaçou, botou um pano aqui na minha boca e eu não posso falar dele na internet”, declarou a artista nos stories do Instagram ao divulgar uma entrevista que ela concedeu ao jornal O Globo. Na reportagem, ela contou que descobriu que foi processada pelo ex-BBB ao chegar de um dia de gravação e encontrar um envelope na escada. “Entendi que era um processo, maior que um roteiro de cinema. Foi um choque ver que tinha fotos minhas nua. A minha advogada está cuidando disso.” Na visão de Luana, Scooby anexou as imagens íntimas à ação para tentar desqualificá-la. “Um processo querendo me calar e com essas fotos incluídas não faz sentido, mas ao mesmo tempo é tão óbvio e tão vergonhoso”, pontuou a artista, que mora em Portugal desde 2018.

Scooby negou ao jornal O Globo que tenha colocado fotos nuas da ex-mulher no processo e disse que o que há é “um print do perfil aberto do Instagram dela”. Ele também rebateu as críticas que Luana fez a ele nas redes sociais. “Queria deixar claro que eu não sou um genitor. Genitor é o cara que contribui só com o esperma, eu sou PAI com todas as letras maiúsculas. Ninguém além dos meus filhos ou as pessoas profissionais que trabalham comigo pode me julgar como pai”, afirmou. O surfista, que tem três filhos com Luana e uma filha com a modelo Cíntia Dicker, também rebateu as especulações de que esteja tentando tirar a guarda dos filhos mais velhos de Luana. “Não existe essa história de tirar filhos de uma mãe ou do pai. Os filhos não são coisas. As crianças têm os seus direitos e são mais importantes que os direitos do pai e da mãe.”