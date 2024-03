Luana Piovani grava vídeo descalça em protesto contra Pedro Scooby após audiência judicial

‘Desse lugar, eu não levo nem a poeira’, disse a atriz, enquanto batia os sapatos, após sair de tribunal em Cascais; surfista entrou com uma ação solicitando que ela seja proibida de criticá-lo em relação à criação dos filhos

Reprodução/Instagram/luapio Luana Piovani bate os sapatos em vídeo de protesto contra o ex-marido



A atriz Luana Piovani marcou presença em uma audiência judicial aberta pelo seu ex-marido, Pedro Scooby. Após sair do Tribunal Judicial da Comarca de Cascais, em Portugal, nesta segunda-feira (18), ela fez um protesto publicado em seu perfil no Instagram. Descalça, Luana gravou um vídeo batendo os sapatos em frente ao local, declarando: “Desse lugar, eu não levo nem a poeira”. O surfista entrou com uma ação na Justiça contra Piovani, solicitando que ela seja proibida de criticá-lo nas redes sociais em relação à criação dos filhos. Em resposta, a atriz criticou o ex-marido, alegando que ele está tentando silenciá-la através da lei. Ela ressaltou que, apesar de apontar as falhas de Scooby, também o elogiou quando mereceu.

Veja o vídeo gravado por Luana Piovani em frente ao tribunal

🚨VEJA: Luana Piovani após audiência de processo movido por Pedro Scooby: “Desse lugar eu não levo nem a poeira”

pic.twitter.com/N0ZQnx3jZX — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 18, 2024

