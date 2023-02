Luana Piovani posta vídeo dos filhos e alfineta Scooby: ‘Tratadas como crianças’

Atriz compartilhou um momento em que Bem aparece recebendo carinho de Dom enquanto lê um livro

Reprodução/Instagram/luapio Luana Piovani teve três filhos com Scooby no período em que se relacionaram



A atriz Luana Piovani, que está sendo processada pelo surfista Pedro Scooby, publicou um vídeo dos filhos nas redes sociais e acrescentou uma aparente indireta ao pai dos meninos. “Crianças quando são tratadas como crianças, agem como crianças. Um lê, o outro acarinha. Bom dia, mundão, grata pela saúde dos meus filhos”, escreveu Luana na publicação na qual Bem aparece recebendo carinho de Dom enquanto lê um livro. Quando a briga familiar se tornou pública, Luana reclamou que Scooby não se atenta, por exemplo, à classificação indicativa dos filmes que os filhos assistem e não monitora o que eles consomem no celular. Na ocasião, o ex-BBB rebateu a atriz mostrando que os aparelhos que deu às crianças possuem monitoramento familiar. Scooby abriu um processo contra Luana em Portugal e, em primeira decisão, a artista foi proibida de citar o ex-marido publicamente no país europeu. Na última segunda-feira, 13, a atriz apareceu chorando nos stories do Instagram e falou como está se sentindo: “Estou sempre reivindicando meus direitos na internet, até ser colocada uma mordaça na minha boca, mas agora estou aqui do jeito que uma grande parte das pessoas queriam. Pronto, estou chorando nos stories me sentindo insegura, ameaçada”.