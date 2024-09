Luana Piovani posta fotos de bíquini durante viagem a Noronha e brinca: ‘Ê lá em casa’

Atriz comentou sobre a expectativa de passar o Réveillon no Brasil, o não acontece há alguns anos; na volta para Portugal, ela passou por situação desconfortável após turistas furarem fila no aeroporto

Reprodução/Instagram/@luapio Luana Piovani publicou fotos de sua viagem a Fernando de Noronha nos stories do Instagram



A atriz Luana Piovani, de 48 anos, voltou a ser destaque nas redes sociais após compartilhar momentos de sua recente viagem a Fernando de Noronha. Na última quarta-feira (11), ela publicou uma série de fotos em que aparece curtindo a praia ao lado dos filhos, Dom, de 12 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 9, frutos de seu relacionamento com o surfista Pedro Scooby. As imagens mostram Luana em boa forma, usando um biquíni estampado, e interagindo de forma descontraída com seus seguidores. Em uma das publicações, brincou com a legenda: “Ê lá em casa.” Além das fotos, a atriz refletiu sobre sua vida pessoal e profissional, mencionando planos para seu próximo espetáculo, que será apresentado em Portugal, onde reside, e a expectativa de passar o Réveillon no Brasil, algo que não acontece há alguns anos. Luana, que está solteira desde o término de seu relacionamento com o fotógrafo Lucas Bittencourt, também comentou sobre o desafio de manter o equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho, destacando sua busca por novas experiências e aprendizados.

No entanto, o retorno da viagem não foi tão tranquilo quanto a estadia. Ao embarcar de volta para Portugal, Luana passou por uma situação desagradável no aeroporto, envolvendo turistas estrangeiros que desrespeitaram a fila. A atriz relatou o episódio em suas redes sociais, expressando frustração com a atitude dos turistas e a falta de ação por parte dos policiais presentes. Segundo Luana, os agentes ignoraram suas tentativas de alerta sobre o problema, o que gerou críticas à eficiência no atendimento em locais públicos movimentados. A postagem repercutiu entre seus seguidores, que compartilharam da indignação da atriz.

Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA