Luana Piovani reclama de convite para fazer filme com influenciadores: ‘Não tem nem vergonha’

Atriz falou que recebeu dois convites no último mês e criticou quem valoriza número de seguidores

Reprodução/Instagram/luapio/28.04.2021 Luana Piovani fez um desabafo após ser convidada para filme com influenciadores



A atriz Luana Piovani revelou nesta quinta-feira, 30, que foi convidada duas vezes neste mês para participar de um filme estrelado por influenciadores digitais com “milhões de seguidores”. Sem papas na língua, ela criticou o fato do número de seguidores ser considerado na hora de conseguir um trabalho. “O povo não tem nem vergonha, aff”, escreveu em um post no Instagram. Um seguidor comentou que Luana também acabava sendo uma influenciadora pelo conteúdo que posta nas redes sociais e uma seguidora saiu em defesa da artista: “Influenciadores vivem de publicidade no Instagram, não é o caso da Luana, além disso, eles não são atores em sua maioria. E tem cada coisa que se diz influenciador que só pela misericórdia divina, Luana fala disso”.

A atriz concordou com a seguidora e respondeu: “Pois é, as pessoas se pegam no pequeno, eu falo da maioria, do grande, não é possível que não entendam… gostam é de atenção”. Nos comentários da publicação, a atriz recebeu apoio e foi elogiada por seu jeito “sincerona”. Luana expôs sua opinião ao postar fotos da personagem que interpretou no último longa-metragem que filmou. “Meu primeiro filme underground, mas ainda não foi lançado. Chama-se ‘Maior Que o Mundo’. Fazia a Mina, piercing no nariz, sobrancelha descolorida e franja micri. Tão ansiosa pelo lançamento…”, escreveu na legenda do post. Luana, que atualmente mora em Portugal, começou a carreira como modelo, em 1990, e pouco depois estreou na Globo na minissérie “Sex Appeal” (1993). A carreira como atriz foi ganhando espaço e ela estrelou diversas novelas, filmes e peças teatrais. Luana também apresentou programas na MTV, GNT e em Portugal.