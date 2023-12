Lucas Souza não vai à Farofa da Gkay em respeito a Jaquelline Grohalski: ‘Tenho que me portar como quem namora’

Ex de Jojo Todynho afirmou que está se dedicando pela vitória da namorada em ‘A Fazenda’: ‘Tenho que ficar aqui trabalhando para ela ganhar esse prêmio’

Reprodução/Record Lucas Souza é o ex-marido de Jojo Todynho



O influenciador Lucas Souza declarou o motivo pelo qual não compareceu na Farofa da Gkay de 2024. Nas redes sociais, ele afirmou ser fã de Gessica Kayane, mas não vê motivos para estar no evento enquanto sua namorada Jaquelline Grohalski está confinada em ”A Fazenda 15”. “Gente, é óbvio que eu não vou na Farofa da Gkay. Estou namorando e tenho que me portar como uma pessoa que namora”, justificou. “Tem gente que está namorando e vai? Ok, tranquilo, super respeito. Tem uns que vão sozinhos, vão com o namorado. Estão super certos. Super maneiro, sou fã da Gkay, mas acho que nesse momento da minha vida, não é válido. Minha namorada está confinada em um reality show e tenho que ficar aqui trabalhando para ela ganhar esse prêmio”, destacou. Conhecido por ser ex-marido de Jojo Todynho, Lucas pediu a ex-BBB em namoro durante o confinamento do casal no reality show da Record. Dias depois, ele desistiu do programa e pediu para sair. A Farofa da Gkay acontece nesta semana e já reuniu casais improváveis como a ex-BBB Gabi Martins e o ator de “As Branquelas” Marlon Wayans.