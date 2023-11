Lucas Souza prepara surpresa para sogra após pedir Jaqueline em namoro em ‘A Fazenda’

Ex de Jojo Todynho pediu influenciadora em namoro durante confinamento em reality show da Record

Reprodução/PlayPlus Lucas e Jaqueline oficializaram namoro durante confinamento em 'A Fazenda'



O militar Lucas Souza está empenhado em manter seus laços com a ex-BBB Jaqueline Grohalski. Neste sábado, o ex-peão de ”A Fazenda 15” foi ao apartamento da sogra, mãe de Jaque, para presenteá-la com flores. Ao som de Coldplay, ele conta que preparou a surpresa para a senhora. “Vamos ver qual vai ser a reação dela, sei que ela é um ícone já. Me chama de vtzeiro”, disse. Lucas entrou na casa da mãe de Grohalski e foi recebido por ela e uma criança ao lado de um cachorro latindo. “Ai, meu Deus, obrigada”, respondeu Geni Grohalski. A postagem ainda mostra Lucas almoçando e dançando ao lado dos familiares da namorada, que ainda está confinada no reality show da Record. Lucas Souza, que é ex de Jojo Todynho, pediu Jaqueline em namoro após ir à roça com a então ficante em “A Fazenda”. Nesta semana, ele desistiu do jogo por questões de saúde mental e agradeceu aos fãs e amigos pelo apoio durante o confinamento.