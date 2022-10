Lúcia Veríssimo posta foto beijando Cássia Kis; veja imagem

‘Que sigamos sem hipocrisia e falso moralismo’, escreveu a artista na publicação; a intérprete de Cidália em ‘Travessia’ gerou polêmicas ao fazer comentários de teor homofóbico

Reprodução/Globo Lúcia Veríssimo resgatou uma foto em que aparece beijando boca de Cássia Kis



A atriz Lúcia Veríssimo fez uma provocação a também atriz Cássia Kis após viralizar nas redes sociais as declarações de teor homofóbico que a intérprete de Cidália em “Travessia” deu em entrevista à jornalista Leda Nagle. “Meu #tbt de hoje vai ser em homenagem à Cássia Kiss. Que sigamos sem hipocrisia e falso moralismo. Sim, foi de verdade esse beijo. Sim, é a Cássia Kis quem está me beijando”, postou Lúcia na última quinta-feira, 27. Ela também colocou várias hashtags condenando as falas da atriz: “Não a homofobia”, “não a hipocrisia”, “chega de mentira”, “viva a diversidade”, “sim a liberdade”, “chega de falso moralismo”. O post de Lúcia repercutiu e Cássia foi chamada de “hipócrita” por alguns seguidores. “Como dizia a minha avó: Quem guarda tem”, declarou uma pessoa sobre a foto publicada por Lúcia.

“Decepcionada com a Cássia não imaginava a maneira dela pensar. Homofobia pura. Muito triste”, comentou outra. “Cássia poderia ter dormido sem essa”, disparou um seguidor. “Chega de hipocrisia e falso moralismo”, acrescentou mais um. Cássia foi acusada de ser homofóbica após dizer que a família está sob ameaça por causa da comunidade LGBTQIA+: “Nesse mundo não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher e uma mulher e um homem com homem, tem essa ideologia de gênero, que a gente já está vendo dentro das escolas com as crianças”. O comentário sobre casais homoafetivos que adoram crianças também repercutiu de forma negativa. “E quando não tiver mais [crianças]? Porque isso [um bebê] ainda é gerado dentro do útero de uma mulher e você ainda precisa do óvulo e do espermatozoide para isso acontecer”, declarou a atriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lúcia Veríssimo LV 🏹🎥📷🐆🐎🎞🖋🐱🐶 (@lverissimo)

Lucia Veríssimo, tu é fodaaa! CÁSSIA KIS HIPOCRITA DO CARALHOWWWW!!! pic.twitter.com/NpFn5ZEh5N — JUNIA SENA (@JUNIAF) October 27, 2022

Cássia kis e Lúcia Veríssimo.

O beijo da homofóbica!

Ela pode ! pic.twitter.com/nhtkr1dNPA — Marcelo Savas (@marcelo_sava) October 28, 2022

cassia kis beijando mulher pic.twitter.com/vIHhRMTcr8 — gatinha comunista (@daisyfuIIer) October 27, 2022