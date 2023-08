Luciana Gimenez agita internet após postar fotos de biquíni na Grécia

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora compartilhou cliques enquanto curte as férias sozinha; segundo ela, todos os registros são naturais

Reprodução/Instagram/lucianagimenez Apresentadora escolheu o país europeu para ir curtir as férias sozinha



A apresentadora Luciana Gimenez agitou a internet ao posar de biquíni durante suas férias na Grécia. Em cliques compartilhados em seu perfil no Instagram nesta sexta-feira, 4, Luciana ressaltou que as imagens são naturais, sem nenhum tipo de edição. “Como eu amo esse lugar! Já que estamos nessa vibe, essa vai sem filtro e Photoshop“, escreveu a apresentadora na publicação. Luciana viajou ao país europeu para curtir as férias sozinha e, no momento, está na ilha turística de Mykonos, na costa sul grega. Pouco mais de seis horas após a publicação das fotos, o post da apresentadora já soma mais de 14 mil curtidas, com diversos fãs de Luciana elogiando sua forma física.