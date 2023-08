Ator Mark Margolis, de ‘Breaking Bad’, morre aos 83 anos

O intérprete de Hector Salamanca no aclamado seriado estava internado em um hospital de Nova York; a causa da morte não foi divulgada

Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP A informação da morte foi confirmada pelo filho do ator, Morgan



O ator Mark Margolis, famoso por seus papéis na série “Breaking Bad” e no filme “Scarface“, morreu nesta sexta-feira, 4, aos 83 anos. A informação foi confirmada pelo filho do ator, Morgan, à revista Variety. O ator estava internado em um hospital de Nova York e ainda não teve a causa de sua morte revelada pelos familiares. “Ele era raro. Não veremos pessoas como ele novamente. Era um cliente valioso e amigo de uma vida toda. Tive sorte de conhecê-lo”, disse seu empresário à Variety. O perfil oficial da série “Breaking Bad” usou o Instagram para lamentar a morte do ator, que viveu Hector Salamanca na produção entre 2009 e 2011. “Nos juntamos a milhões de fãs no luto pela morte do imensamente talentoso Mark Margolis, que – com seus olhos, um sino e pouquíssimas palavras – transformou Hector Salamanca em um dos personagens mais inesquecíveis da história da televisão. Ele fará falta”, disse a publicação.