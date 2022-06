Luciano Szafir apresenta melhora clínica e recebe alta hospitalar

Ator estava desde sexta-feria, 17, no hospital com um quadro de suboclusão intestinal

Reprodução/Instagram/szafiroficial Luciano Szafir deixou o hospital neste domingo, 19



O ator Luciano Szafir recebeu alta na manhã deste domingo, 19. Ele estava internado desde a última sexta-feira, 17, no Hospital Vera Cruz, em Campinas, no interior de São Paulo, com um quadro de suboclusão intestinal. “O paciente apresentou melhora clínica e aceitou bem a dieta. Obtendo alta hoje para acompanhamento ambulatorial”, declarou o médico André Brandalise, responsável por acompanhar o caso do artista no Vera Cruz, em nota enviada à Jovem Pan. A internação de Szafir aconteceu cerca de uma semana após ele receber alta do hospital Copa D’ Or, no Rio de Janeiro. Ele passou quase um mês internado, pois realizou uma cirurgia para a reversão da bolsa de colostomia. O uso da bolsa foi necessário porque na segunda vez que testou positivo para a Covid-19, a doença se manifestou de forma mais agressiva e ele ficou com sequelas.