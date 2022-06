Após 28 dias internado, Luciano Szafir recebe alta: ‘Foram momentos duros, mas estou firme e forte’

Ator estava internado desde o dia 15 de maio para remoção da bolsa de colostomia, que precisou ser colocada no ano passado devido a complicações da Covid-19

O ator e modelo Luciano Szafir teve alta neste sábado, 11, do hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro. Ele estava internado desde o dia 15 de maio para remoção da bolsa de colostomia, que precisou ser colocada no ano passado devido a complicações da Covid-19. “Aliviado e feliz de voltar para a casa. Foram momentos duros, mas estou aqui, firme e forte e cheio de saudade da minha família. Obrigada a todos por mais uma vez me emitirem esta corrente positiva. Não tenho como agradecer tanto amor e carinho, que recebi e recebo diariamente”, afirmou o ator, que retorna hoje para sua casa em Campinas, no interior de São Paulo. Em novembro do ano passado, o ator desfilou na 52ª edição da São Paulo Fashion Week (SPFW) com a bolsa de colostomia à mostra e recebeu diversos elogios, inclusive da filha, Sasha Meneghel, fruto de seu relacionamento com Xuxa. “Que orgulho”, escreveu Sasha na época. Foi o próprio ator que pediu ao estilista para que o item ficasse aparente para mostrar que usá-lo não é motivo de vergonha.