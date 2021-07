Xuxa lamenta morte de fã por Covid-19: ‘Vacina demorou pra ela também’

Apresentadora publicou uma foto ao lado da fã, Livia, e disse que ela ‘vai fazer muita falta para todos os seguidores e amigos’

Reprodução/Instagram/xuxameneghel/07.07.2021 Xuxa lamentou atraso na vacinação



Xuxa Meneghel publicou uma homenagem nas redes sociais neste domingo, 25, a uma fã que morreu após contrair a Covid-19. A apresentadora publicou uma foto ao lado de Livia e lamentou o ritmo lento da vacinação contra a doença. “Livia, que Deus te espere com o mesmo amor e carinho que você sempre me tratou. Você vai fazer muita falta para todos os seguidores e amigos que você conquistou, espero que seus familiares recebam um abraço e o colo de Deus. (Mais uma vítima da COVID). Sim, a vacina demorou pra ela também”, escreveu Xuxa. A apresentadora já havia criticado o atraso da vacinação quando Luciano Szafir, pai de sua filha Sasha, estava internado com Covid-19. “Já podia estar vacinado (duplamente), se o nosso governo não estivesse preocupado em ganhar um dólar por vacina e dizendo não a Pfizer e outras (mandando comprar vacina na casa da mãe)”, escreveu ela na época.