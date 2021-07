Em vitória contra a Covid-19, Luciano Szafir recebe alta após um mês internado

Ator deu entrada no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, em 22 de junho, depois do diagnóstico positivo para reinfecção pelo coronavírus; apresentador passou por uma cirurgia e chegou a ser intubado

Reprodução/Instagram/szafiroficial/16.07.2021 Ator foi transferido para o quarto na última terça-feira, 20, recendo alta neste sábado



O ator Luciano Szafir venceu a luta contra a Covid-19. O apresentador de 52 anos recebeu alta neste sábado, 24, do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Ele estava internado desde 22 de junho, quando deu entrada no Hospital Samaritano, também na capital fluminense, depois de confirmada a reinfecção pelo coronavírus. Durante esse pouco mais de um mês internado, o quadro clínico do pai de Sasha Meneghel, fruto do relacionamento do ator com a também apresentadora Xuxa Meneghel, se agravou e Szafir precisou de uma de cirurgia no abdômen em 7 de julho. Ele foi também levado para uma unidade de terapia intensiva (UTI), onde chegou a ser intubado por complicações da Covid-19, momento que a rainha dos baixinhos pediu orações pelo ex-marido. “Por favor rezem por ele e por todos que não precisavam estar passando por isso”, disse a atriz na ocasião, afirmando que a vacina tinha “demorado muito”. Após o procedimento cirúrgico, o Luciano Szafir apresentou uma “evolução satisfatória” no quadro de infecção, sendo extubado, e publicou um vídeo para mostrar aos fãs que “estava vivo”. “Oi, gente. Resolvi fazer esse vídeo para mostrar que eu estou vivo e para agradecer”, disse, emocionado e visivelmente debilitado. O ator foi transferido para o quarto na última terça-feira, 20, recendo alta neste sábado. O primeiro diagnóstico para Covid-19 de Szafir aconteceu em fevereiro deste ano, sendo considerado um quadro leve, sem complicações.