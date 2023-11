Ludmilla acusa Thiago Gagliasso de racismo: ‘Me olhava com raiva’

Cantora afirma ter sido chamada de ‘macaca’ pelo ator durante festa: ‘Nunca me esqueci’

Reprodução/Instagram/ludmilla Ludmilla acusou Thiago Gagliasso de racismo



A cantora Ludmilla acusou o deputado estadual Thiago Gagliasso de racismo. Segundo ela, o então ator e irmão de Bruno Gagliasso a chamou de “macaca” durante uma festa em que estava acompanhada de um homem. “Tanta mina gata nessa festa e você está com essa macaca?”, teria dito Thiago ao parceiro da cantora. “A gente começou a discutir com ele, veio um monte de gente. ‘Calma, ele é assim mesmo’. Não tem calma para esse tipo de situação. Esse cara me defendeu também, a gente foi embora do evento. Fiquei muito mal, um dos piores racismos que já sofri na vida. Quem é mulher preta sabe do que eu estou falando. Fiquei muito mal, nunca me esqueci daquilo”, relembrou Ludmilla. A carioca contou que chegou a reencontrar Gagliasso em outro evento e ele tentou se comunicar com ela, que negou a interação. “Você é racista, tenho nojo de você”, disse a artista. “Me olhava com olhar de psicopata, com olhar de raiva”, descreveu. O site da Jovem Pan entrou em contato com a equipe do deputado estadual Thiago Gagliasso, mas não obteve resposta. Em caso de pronunciamento, a matéria será atualizada.