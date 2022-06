Ludmilla bloqueia Luciano Huck no WhatsApp e explica o motivo

Cantora contou que recebeu uma mensagem do apresentador do ‘Domingão’ e ficou desconfiada

Reprodução/Instagram/ludmilla/Globo Ludmilla desconfiou de mensagem e bloqueou o contato de Luciano Huck



A cantora Ludmilla bloqueou o apresentador Luciano Huck ao receber uma mensagem do artista no WhatsApp. Nas redes sociais, ela postou prints da conversa e explicou o motivo do bloqueio. O apresentador do “Domingão” a chamou no aplicativo de mensagens por “Lud” e ela perguntou quem era. Ele respondeu: “Luciano H., este número ainda é seu? Fiquei na dúvida”. Desconfiada, a cantora bloqueou o contato de Huck e ele decidiu mandar mensagem no direct do Instagram. “Lud, o celular que te escrevi é mesmo seu?”, perguntou o marido de Angélica. “Caraca (risos). Eu estava te mandando mensagem aqui para ver se era verdade. Achei que era trote. Vou desbloquear”, respondeu Ludmilla. Ao compartilhar sua conversa com Huck, a funkeira riu da situação e falou aos seguidores: “Gente, e eu que bloqueei o Luciano Huck ontem achando que era um fake (risos). Mas era ele mesmo”. Após desbloqueá-lo, a cantora escreveu no WhatsApp para o apresentador: “Eu estou morrendo de rir”. Ele explicou que decidiu perguntar se o número ainda era dela, pois também estava em dúvida.