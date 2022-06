Ludmilla manda recado para Daniela Mercury após ela dar ‘conferida’ em Brunna Gonçalves

Vídeo da cantora de axé olhando de cima em baixo o corpo da ex-BBB viralizou nas redes sociais

Reprodução/Twitter/Ludmilla Vídeo de Daniela Mercury dando uma olhada em Brunna Gonçalves viralizou



A cantora Ludmilla reagiu com bom humor ao vídeo em que a cantora Daniela Mercury aparece dando uma “conferida” na sua mulher, a dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves. A gravação foi feita na Micareta de São Paulo, na Arena Anhembi, na última quinta-feira, 16, e viralizou nas redes sociais. A funkeira compartilhou o vídeo e comentou: “Ô, Daniela Mercury, eu te entendo mulher (risos)”. A cantora de axé entrou na brincadeira e respondeu: “Ludmilla, aí você me quebra (risos)! Vai dar ruim aqui para mim. Um beijo enorme para as duas. Meu e de Malu [Verçosa, esposa de Daniela], claro”. A parceira de Brunna aproveitou a interação com a cantora nas redes sociais e a convidou publicamente para o seu show: “Olhar não faz mal não, Dani! Está tudo em casa! Beijão para vocês. Estou esperando vocês num ‘Numanice’, hein?”. Daniela aceitou o convite: “A gente vai! Já tá marcado. Me ligue. Mais que amigas, friends! Beijos, bonecas”.