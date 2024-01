Ludmilla é premiada como Artista do Ano no Prêmio APCA 2024

Cerimônia de premiação está marcada para o dia 22 de abril, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo

A cantora Ludmilla foi uma das premiadas na edição de 2024 do prestigiado prêmio APCA. Ela foi escolhida como a artista do ano pelos críticos de música popular que fazem parte da Associação Paulista de Críticos de Arte. Além disso, o álbum “Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua”, de Ana Frango Elétrico, foi eleito o melhor do ano, enquanto Luiza Lian foi reconhecida pelo melhor show, realizado durante a turnê de divulgação do disco “7 Estrelas | Quem Arrancou o Céu?”. Outros destaques da premiação foram o veterano Jards Macalé, que recebeu o grande prêmio da crítica, e Mateus Fazeno Rock, escolhido como artista revelação. O Projeto Relicário, do Selo Sesc, que lançou em disco grandes shows realizados em suas unidades ao longo dos anos, foi lembrado na categoria projeto especial. Além disso, os Titãs receberam uma menção honrosa por sua bem-sucedida turnê de reencontro. A cerimônia de premiação da 67ª edição do prêmio APCA está marcada para o dia 22 de abril, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. Além das categorias de música, também foram escolhidos os melhores de 2023 nas áreas de literatura, cinema, dança, artes visuais, teatro adulto e infanto-juvenil e televisão.

