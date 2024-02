Ludmilla joga água em fã durante show e web reage: ‘Não leva desaforo para casa’

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a cantora toma essa atitude; segundo relatos, ela teria feito em resposta a alguns fãs que estavam jogando água nela

Reprodução/Twitter/@piscianice Ludmilla joga água em fã durante show



Uma reação da cantora Ludmilla durante um show em Jurerê, Santa Catarina, no sábado, 3, chamou atenção nas redes sociais. A artista jogou água em parte do público em resposta a alguns fãs que estavam jogando água nela. O ação aconteceu durante a apresentação da música “Macetando”, parceria de Ludmilla com Ivete Sangalo para o carnaval. No vídeo compartilhado nas redes sociais é possível ver o momento em que a cantora pegou um copo com água nos bastidores e voltou para jogar no grupo de pessoas. Nas redes sociais, a atitude da cantora divertiu alguns internautas que chegaram a brincar com a situação, dizendo que ela não leva desaforo para casa.

Aqui a Ludmilla foi uma querida jogando água pra aliviar o calor do recalque da sulista. 🗣pic.twitter.com/OFper5eUuv — viadutou (@viadutou) February 4, 2024

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA