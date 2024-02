Ludmilla presenteia mãe com mansão de R$ 4,9 milhões: ‘Sua felicidade é a minha’

Em publicação no Instagram, Silvana Oliveira expressou sua gratidão e emoção com o presente recebido

A cantora Ludmilla surpreendeu sua mãe, Silvana Oliveira, ao presenteá-la com uma mansão localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O imóvel, avaliado em R$ 4,9 milhões, foi compartilhado por Silvana em seu perfil no Instagram. Na publicação, a mãe da funkeira expressou sua gratidão e emoção com o presente recebido. “Hoje está sendo um dia mais do que especial para mim! Ganhei minha segunda casa! E que casa, meus amigos… Imagina? Eu, uma mulher que veio de comunidade, onde minha realidade era mínima… Nem nos meus maiores sonhos eu imaginava em ter uma casa, quem dirá uma mansão!”, escreveu Silvana.

Silvana também ressaltou sua origem humilde e como essa conquista representa um sonho realizado, além de ter agradecido a filha por sua generosidade. “Mas Deus faz tudo do jeito certo e perfeito, tudo no tempo dele! Filha, eu não tenho nem palavras pra descrever o quão maravilhosa e generosa você é! Que Deus lhe guarde, lhe cuide e lhe proteja de toda a maldade desse mundo. Te amo, Ludmilla”, concluiu a mãe da cantora. A funkeira respondeu à publicação e declarou amor pela sua “rainha”. “Sua felicidade é a minha. Te amo, rainha”.

Publicado por Caroline Hardt

*Reportagem produzida com auxílio de IA