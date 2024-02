Lewis Hamilton deixa Mercedes pela Ferrari

A Mercedes comunicou nesta quinta-feira, 1º, que Lewis Hamilton deixará a equipe após o encerramento da temporada, ao fim de 2024. O heptacampeão da Fórmula 1 trocou a escuderia pela Ferrari, que anunciou a chegada do britânico ao time a partir de 2025. Ele será o substituto do piloto Carlos Sainz, que está na sua última temporada. Por meio do X (antigo Twitter), a Ferrari afirmou: “A Escuderia Ferrari tem o prazer de anunciar que Lewis Hamilton se juntará ao nosso time em 2025, em um contrato multianual”.

Em entrevista ao site oficial da Mercedes, o britânico de 39 anos afirmou: “Eu tive incríveis 11 anos com este time e estou muito orgulhoso do que alcançamos juntos. A Mercedes tem sido parte da minha vida desde que eu tiha 13 anos. É um lugar onde eu cresci, então tomar a decisão de ir embora foi uma das escolas mais difíceis. Mas está na hora de eu dar esse próximo passo e estou muito empolgada de aceitar esse novo desafio. Serei eternamente grato ao apoio da família Mercedes, especialmente pelo Toto, sua amizade e liderança, e eu quero terminar de maneira muito boa a nossa parceria. Eu estou 100% compromissado em entregar a minha melhor performance nesta temporada e tornar meu último ano único”.

Team Statement

Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH

