Ludmilla vence processo contra Marcão do Povo por injúria racial e cobra SBT

Cantora perguntou nas redes sociais se a emissora vai manter ‘um racista na casa’

Reprodução/SBT Marcão do Povo foi condenado a um ano e quatro meses de prisão, em regime aberto



O Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF) decidiu nesta quinta-feira, 22, por condenar o apresentador Marcão do Povo por injúria racial contra a cantora Ludmilla. O apresentador chamou a artista e “pobre macaca” em 2017 e tinha sido absolvido pela 3ª Vara Criminal em maio, mas o TJDF reverteu a decisão. Marcos foi condenado a um ano e quatro meses de prisão, em regime aberto. Nas redes sociais, Ludmilla comemorou a decisão. No meio de tanta tragédia, finalmente uma notícia boa Brasil! Chorei tanto quando saiu a notícia que eu tinha perdido esse processo e hoje finalmente esse racista tá pagando, não tanto quanto deveria, por me humilhar e fazer o que tantos brasileiros sofrem diariamente na pele, literalmente. Hoje vc vai ter que engolir as lágrimas de alegria que chorou naquele programa quando saiu o decreto de que você tinha ganho a primeira etapa do processo. Agora cabe ao @SBTonline decidir se vai manter um racista na casa!”, escreveu. Marcão apresenta o programa ‘Primeiro Impacto’ no canal. Desde o início deste ano, o crime de injúria racial foi equiparado ao de racismo com pena de dois a cinco anos de reclusão, além de multa.