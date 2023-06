Wanessa Camargo publica momento ‘quentes’ com Dado Dolabella nas redes sociais

Na legenda, a cantora disse que ‘o melhor é se divertir o tempo inteiro e voltar a ser criança novamente’ ao lado do amado

Reprodução/Inatagram/@wanessa Wanessa Camargo e Dado Dolabella postam fotos quente nas redes sociais



Em suas redes sociais, a cantora Wanessa Camargo decidiu expor seu relacionamento com o ator Dado Dolabella, e publicou uma série de cliques quentes com o amado. As fotos mostram o casal em uma piscina abraçados e aos beijos, em um momento íntimo e romântico. “Das aventuras radicais aos momentos de relaxamento, é impossível escolher apenas uma atividade. O melhor é se divertir o tempo inteiro e voltar a ser criança novamente”, escreveu a famosa na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

Wanessa Camarfgo