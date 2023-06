Polícia detém oito em ação contra cambistas na venda de ingressos para o show de Taylor Swift em SP

Mais de R$ 9 mil em espécie foi apreendido; na última segunda-feira, 19, corporação deteve 26 suspeitos

Taylor Swift fará três shows no Brasil em novembro



Oito pessoas foram detidas em uma nova ação contra cambistas que agem na fila de venda de ingressos para o show da cantora Taylor Swift, na bilheteria do Allianz Parque, zona oeste de São Paulo, nesta quinta-feira, 22. A ação é deflagara pelo Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) e pelo Procon-SP. Cerca de 300 pessoas foram abordadas pelos agentes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), foram apreendidos R$ 9.050,oo em espécie, três cartões e um celular. Na segunda-feira, 19, 26 suspeitos foram detidos. Além disso, foram apreendidos 19 cartões de créditos, uma máquina de cartão e um celular durante a primeira ação contra os cambistas. “Cerca de 300 pessoas foram abordadas no local. Algumas delas, ao serem questionadas, apresentavam informações desencontradas sobre a compra de ingressos com o nome dos titulares dos cartões, ou sobre estarem esperando alguém com o cartão para efetuar a compra”, informou a SSP. Taylor Swift vai se apresentar no Brasil nos dias 18 de novembro, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e nos dias 25 e 26 do mesmo mês, na capital paulista.