Luisa Mell é impedida de votar após ter convulsão e ser internada

Ativista postou um vídeo no hospital e mandou recado para os seguidores: ‘Votem com consciência’

Reprodução/Instagram/luisamell No hospital, Luisa Mell pede para seguidores votarem com consciência



A apresentadora e ativista dos animais Luisa Mell não irá às urnas neste domingo, 30. Nesta manhã, ela postou stories no hospital dizendo que está internada novamente. “Tive outra convulsão, não vou nem poder votar hoje, mas votem com consciência. Se Deus quiser, eu vou ficar bem. Tem um monte de gente me pedindo ajuda, mas eu não consigo, gente, desculpa”, declarou Luisa. Em maio deste ano, a ativista foi internada pelo mesmo motivo. Na ocasião, ela postou vídeos chorando e relatou: “Cai no chão e bati minhas costas. Não sabem ainda o que é, mas também é muito estresse. Não sei mais se eu consigo viver assim. Todo mês [as pessoas] implorando, o Brasil inteiro me pede para eu salvar cachorro. Quando eu não salvo, falam que eu sou uma farsa e, quando eu salvo, não me ajudam. Eu não aguento mais. Não sei o que fazer, não sei mais, eu não posso me matar desse jeito”. Na semana passada, a apresentadora fez um post se posicionando politicamente e pedindo respeito aos seguidores. “Vivemos em um estado democrático de direito. Cada um pode e deve fazer sua própria escolha”, escreveu. “Eleição não pode virar guerra.”