Zé Neto mostra como ficou seu joelho após fazer peregrinação em Aparecida; veja

Cantor sertanejo atravessou ajoelhado a Passarela da Fé, no Santuário Nacional de Aparecida

Reprodução/Instagram/zenetotoscanooficial Zé Neto atravessou a Passarela da Fé, Santuário Nacional de Aparecida, de joelhos



O cantor Zé Neto, dupla de Cristiano, mostrou como ficou seu joelho após percorrer de joelhos a Passarela da Fé no Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo. O cantor sertanejo, que é devoto de Nossa Senhora Aparecida, definiu a experiência como maravilhosa: “Rezei bastante, agradeci. Acho que a essa altura do campeonato, depois de passar tudo o que a gente passou nesses últimos dois anos, é só agradecer a Deus. Fui renovar a fé perto da casa da mãe. Está chegando o dia dela, dia 12, dia das crianças e da Padroeira do Brasil”. O artista também rebateu as críticas que recebeu por ter usado uma joelheira durante sua manifestação de fé. “Acho muito engraçado, tudo o que você posta hoje você tem que ficar justificando”, comentou. “Valeu muito a pena, mas até [indo] de joelho o povo fala: ‘Nossa, mas ele colocou joelheira. Nossa, foi de burro’. Mas ninguém vai.” No ano passado, Zé Neto foi criticado pela ativista dos animais Luísa Mell por participar de uma romaria montado em um burro. A dupla de Cristiano também mostrou como ficou seu joelho [assista ao vídeo abaixo] após a peregrinação e ironizou: “Facinho subir lá de joelheira, né? Dá uma olhada. Vai lá de joelheira também que é facinho. O importante é agradecer, cada um sabe a fé que tem”.