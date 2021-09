Luisa Mell passa por cirurgia após lipo sem autorização: ‘Lutando para reparar os erros’

Apresentadora tranquilizou fãs e disse que desta vez não passou fome no hospital, pois há um menu vegano

Reprodução/Instagram/luisamell/24.09.2021 Luisa Mell está internada no Hospital Israelirta Albert Einstein



A apresentadora Luisa Mell divulgou nesta sexta-feira, 24, que está internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, se recuperando de uma cirurgia. A ativista não especificou que tipo de procedimento foi realizado, mas falou que está “lutando para conseguir reparar os erros”. Quando anunciou o fim do seu casamento de 10 anos com o empresário Gilberto Zaborowsky, em julho deste ano, a apresentadora também revelou que, em 2020, foi vítima de uma violência médica. Luisa recebeu uma anestesia para fazer um procedimento estético e quando acordou descobriu que o médico também tinha feito uma lipoaspiração na sua axila sem seu consentimento. Na época, ela relatou que ficou com cicatrizes no corpo e que a situação mexeu com seu psicológico.

Após a cirurgia, a ativista disse que deu tudo certo e agradeceu as mensagens de carinho que está recebendo dos fãs. No post, ela também elogiou o hospital por servir “comida vegana de qualidade” aos pacientes que solicitam esse tipo de menu. “Há alguns anos, quando machuquei meu pé, passei fome. Não tinham ainda um menu vegano. Escrevi uma carta para o presidente e hoje o hospital tem várias opções!! Confesso que também fiquei emocionada quando a nutricionista me falou que, além de mim, tinham mais três veganos internados… E quase todas as enfermeiras que cuidaram de mim são vegetarianas ou veganas (aliás meu obrigada a todos os profissionais que cuidaram de mim com tanto carinho). Às vezes, fico cansada de tanto lutar, mas quando vejo mudanças assim, meu coração se enche de gratidão, esperança e força para continuar”, escreveu a apresentadora no Instagram.