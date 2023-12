Stênio Garcia volta a ser internado após desmaiar em casa

De acordo com a mulher do ator de 91 anos, Marilene Saede, ele passou mal enquanto caminhava pelo jardim de sua residência

Reprodução/Instagram/steniogarciaoficial Stênio Garcia precisou ir ao hospital após passar mal



Stênio Garcia voltou a ser hospitalizado, nesta quarta-feira, 13, no Rio de Janeiro. De acordo com a mulher do ator de 91 anos, Marilene Saede, ele desmaiou enquanto caminhava pelo jardim de sua residência. “Veio porque desmaiou devido a desidratação da virose. Ele está com o quadro viral de gastroenterite. Não é grave, mas no idoso e na criança o risco de desidratação é muito maior. Stenio deve ter alta ainda hoje”, declarou, em entrevista ao “O Globo”. Na semana passada, Garcia foi internado com o mesmo quadro de gastroenterite viral.