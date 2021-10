Luísa Sonza se pronuncia após ser assaltada em São Paulo

Cantora falou que está sem celular, mas tranquilizou os fãs dizendo que está bem e agradeceu carinho

Reprodução/Instagram/luisasonza/14.10.2021 Luísa Sonza não deu detalhes de como foi o assalto que sofre, mas disse que está bem



A cantora Luísa Sonza tranquilizou os fãs após sofrer um assalto em São Paulo na noite de terça-feira, 12. “Oi bebês, Luísa aqui. Passando para avisar vocês que está tudo bem! Eu e meus amigos estamos bem e está tudo ok. Ainda estou sem celular, mas é isso. Obrigado por toda a preocupação e carinho”, escreveu a artista no Twitter na noite de quarta-feira, 13. O assalto aconteceu após a Luísa assistir a um show da banda Melim, que aconteceu no Espaço das Américas. Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, a cantora estava com um grupo de amigos fazendo compras em uma farmácia quando foi rendida pelos assaltantes, que levaram seu celular e outros pertences das pessoas que estavam com ela no local. A Jovem Pan tentou contato com a assessoria de imprensa de Luísa e não obteve retorno.