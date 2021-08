‘Querem matar mais um?’, diz Luísa Sonza após críticas a nova música de Vitão

Após lançar ‘Takafaya’, cantor começou a rebater seguidores e teve um desentendimento com Batz Ninja

O cantor Vitão virou assunto nas redes sociais após lançar sua nova música, Takafaya, isso porque o artista recebeu críticas de muitos seguidores que disseram que não conseguem entender o que ele está cantando. O artista começou a rebater essas pessoas e a cantora Luísa Sonza saiu em defesa do namorado pedindo mais empatia nas redes sociais. “Mano, vocês ainda não entenderam que fazer comentários destrutivos sobre o outro mata? Eu não sei mais como falar pra vocês. Um menino se matou por conta disso faz alguns dias e vocês ainda não param de fazer isso? Vocês querem o que? Matar mais um?”, escreveu Luísa referindo-se à morte de Lucas Santos, filho da cantora Walkyria Santos, que cometeu suicídio após ataques virtuais.

Além de rebater os seguidores que estavam criticando seu novo trabalho, Vitão também teve um atrito com o cantor Batz Ninja, que fez um comentário polêmico sobre sua nova música: “Que isso, não consigo ouvir não (risos)”. O namorado de Luísa Sonza ficou decepcionado: “Qual foi, irmão. Sempre fui seu fã, mó decepção”. A discussão entre os artistas continuou no direct do Instagram e, após gerar grande repercussão nas redes sociais, Batz Ninja se desculpou: “Estou aqui para me retratar, pedir desculpas para o Vitão. Eu falei da música do mano e é um bagulho muito delicado, as músicas dos outros é arte e quem somos nós para falar mal? Peço desculpas, nós trocamos uma ideia. Sem semear o ódio, a internet é fod*, você comenta uma parada e vira uma bola de neve”. Vitão agradeceu: “Obrigado pelo respeito, irmão”.

mano vcs ainda não entenderam que fazer comentários destrutivos sobre o outro MATA? Eu não sei mais como falar pra vocês. Um menino SE MATOU por conta disso faz alguns dias e vcs ainda não param de fazer isso? Ces querem oq? Matar mais um? — luísa SONZA (@luisasonza) August 19, 2021

E aos meus fãs, não façam com o outro o q vcs não gostam q façam comigo. — luísa SONZA (@luisasonza) August 19, 2021

o namoral mano tadinho do vitao maluco 🙁 pic.twitter.com/kW6DR3oF1I — ana (@twtuagem) August 19, 2021