Whindersson Nunes desmente boato sobre suposto encontro com Luísa Sonza

Reprodução/Instagram Casal se separou em 2020, dois anos após o casamento



O comediante Whindersson Nunes se posicionou sobre os boatos de que ele teria viajado e se encontrado com a cantora e ex-companheira Luísa Sonza para o Rio de Janeiro. Em um comentário feito em uma publicação do Instagram, o humorista disse que foi para a cidade para gravar com o canal Porta dos Fundos, negando que tivesse se encontrado com Luísa. “Eu fui gravar com o Porta dos Fundos, eu fiquei no Novotel, reservado em meu nome mesmo bem bonitinho. Vocês dão tanta moral para o que essa mulher fala que daqui a pouco ela vira presidente”, disse Whindersson. Depois de se casarem em 2018, Whindersson e Luísa se separaram em 2020. Desde então, o comediante ficou noivo da estudante Maria Lina, mas anunciou a separação em agosto de 2021. Luísa também engatou um namoro com o cantor Vitão, mas o relacionamento chegou ao fim recentemente.