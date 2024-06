Lulu Santos deve receber alta nesta segunda-feira

Quadro do cantor é estável; ele foi diagnosticado com influenza A e gastroenterite aguda

Equipe do cantor Lulu Santos, 71 anos, atualizou em nota sobre o estado de saúde do astro no último domingo (9). Em um comunicado divulgado nas redes sociais, a equipe de Lulu informou que ele está com influenza A e com um quadro de gastroenterite. Ele segue internado na clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. A previsão de alta é para esta segunda-feira (10). O cantor precisou cancelar suas apresentações nos festivais João Rock e no Salve o Sul que aconteceram no último fim de semana.