Lulu Santos posta homenagem no aniversário do marido: ‘Espantoso seu crescimento’

Reprodução/Instagram/lulusantosoficial/26.04.2021 Lulu Santos está casado com Clebson Teixeira desde 2019



O cantor Lulu Santos, de 67 anos, fez uma homenagem ao marido, Clebson Teixeira, que faz aniversário nesta segunda-feira, 26. No Instagram, ele postou um texto agradecendo o parceiro, com quem é casado desde 2019, por estar sempre presente e falou sobre como ele amadureceu nos últimos anos. “Nos conhecemos 15 dias antes dos seus 26 anos. Durante a maratona de telefonemas interestaduais de até 6 horas por dia/noite que se seguiu, sempre repetia a estória da segunda volta de Saturno que, segundo a lenda, é o momento em que um jovem, aos 28 anos e meio, define o que será adulto. Dizia sempre que de tão promissor e intrigante, gostaria muito estar junto para poder observar isto acontecer. Dito e feito, hoje você faz 29 [anos] e é espantoso acompanhar seu crescimento, fortalecimento e o quanto isto nos modifica. Obrigado por tudo, sobretudo por ser e principalmente, estar. Te Amo, feliz aniversário para sempre”, escreveu o cantor. “Mensagem linda, feliz aniversário”, comentou o cantor Flávio Venturini. “Feliz ano novo, Clebson! Deus abençoe geral”, postou a cantora Sandra de Sá. “A história de vocês é linda! Feliz aniversário”, acrescentou uma fã do casal.