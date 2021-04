‘Carnaval’, comédia nacional com influenciadores, ganha data de estreia na Netflix

Com Gkay e Flavia Pavanelli no elenco, nova produção do serviço de streaming estreia dia 2 de junho

Divulgação/Netflix/26.04.2021 Filme nacional 'Carnaval' chega à Netflix no dia 2 de junho



“Carnaval”, novo filme nacional da Netflix, teve sua data de estreia revelada nesta segunda-feira, 26. O longa estará disponível na plataforma de streaming no dia 2 de junho. A comédia protagonizada por Giovana Cordeiro, GKay, Samya Pascotto e Bruna Inocencio se passa em Salvador e coloca em evidência um dos feriados mais populares do Brasil. Com influenciadores digitais no elenco, o filme também aborda esse universo das redes sociais, tanto que a protagonista Nina, vivida por Giovana, decide viajar com as amigas para a Bahia para superar o término do relacionamento após um vídeo de traição viralizar na internet. Como possui muitos seguidores nas redes sociais, ela usa essa visibilidade para viajar sem precisar pagar nada por isso. O intuito das amigas era usar a viagem para ganhar seguidores, mas elas vão descobrir que o mais importante é valorizar uma amizade verdadeira. Além de Gkay, também estão no elenco a influenciadora Flavia Pavanelli, o cantor Jean Pedro e os atores Micael Borges, Nikolas Antunes e Rafael Medrado.