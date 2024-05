Madonna diverte fãs ao compartilhar memes de sua vinda ao Brasil: ‘Oi meus anjos’

Artista compartilhou vários posts nas redes sociais, sendo um dele o de Tulla Luana e trechos da música ‘Faz Gostoso’, parceria com Anitta

A cantora Madonna, de 65 anos, surpreendeu os internautas ao compartilhar sete stories no Instagram relacionados ao seu show no Brasil, marcado para este sábado (4). Em uma das publicações, a cantora aparece deitada em uma cama mandando um ‘Olá’ para os seus ‘anjos’. Além disso, a artista compartilhou um meme famoso de Tulla Luana e trechos da música “Faz Gostoso”, parceria com Anitta, que estará presente em seu show em Copacabana (RJ). Madonna também publicou uma imagem do Cristo Redentor com a frase “os brasileiros são os melhores”. Entre os posts, a cantora pop revelou um spoiler do show ao compartilhar um clique aéreo do palco do evento em Copacabana, marcado para o dia 4 de maio.

A expectativa é que seja o maior show da turnê, com um setlist ampliado e uma performance de aproximadamente duas horas. O show de Madonna será dividido em sete atos, abrangendo diversas fases da carreira da rainha do pop. Além dos sucessos conhecidos, como “Like a Virgin” e “Bitch, I’m Madonna”, a artista também incluirá músicas que não eram ouvidas há anos, como “Nothing Really Matters” e “Justify My Love”.

