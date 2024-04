Madonna desembarca no Rio de Janeiro para show gratuito em Copacabana

Cantora chegou ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, por volta das 10h05

RENAN AREIAS/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO CIDADES - Madonna entrando no Copacabana Palace, nesta segunda-feira (29)



A cantora Madonna, que fará um show gratuito no Rio de Janeiro no sábado (4), chegou nesta segunda-feira (29) a cidade carioca e se hospedou no Copacabana Palace, na Praia de Copacabana. A cantora chegou ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, por volta das 10h05. A apresentação de Madonna na cidade brasileira marca o encerramento da turnê The Celebration Tour. Desde domingo (28), fãs da cantora estavam acompanhando sites de aviação para monitorar o voo privado que traria a cantora do México, onde fez seu último show. No X (antigo Twitter), os fãs comemoraram a chegada da artista. “Oficialmente semana santa, galera!!! Madonna chegou!!”, diz uma das publicações. O evento, que promete ser histórico, está cercado de expectativas dos fãs. É esperado um público de mais de 1 milhão de pessoas.