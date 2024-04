Golpistas tentam vender ingressos para área VIP do show da Madonna no Rio

Golpistas estão tentando vender ingressos falsos para a área VIP do show da Madonna, que acontece no próximo sábado (4) em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O show é de graça para quem for assistir da praia, e, portanto, não há ingressos VIPs para público geral, como os golpistas tentam anunciar. O banco Itáu, patrocinador do evento, alertou os fãs para a tentativa de fraude. Os anúncios variam entre valores de R$ 800 a R$ 2 mil, e os golpistas alegam que desistiram de ir ao show por terem outro compromisso, como um casamento disse uma mulher. Existe, sim, uma área VIP, mas somente para convidados das marcas que patrocinam o evento. Os ingressos são gerados por nomes e CPF’s das pessoas, sendo intransferível, ou seja, não pode ser vendido.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Itaú, inclusive, usou as redes sociais para se pronunciar e alerta os clientes sobre os golpes. “O acesso ao Espaço Itaú não pode ser comercializado. Fique de olho para não cair em golpes!”. Em nota, o banco reforçou que “a área é destinada para acesso gratuito de fãs e clientes ganhadores de promoção e convidados” e que ingressos não são vendidos. O banco ressalta que contará com tecnologia de segurança e controle digital de acesso ao espaço, que será liberado mediante apresentação de documento original com foto.