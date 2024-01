Wanessa diz que Zilu tentou limitar contato durante namoro com Dado Dolabella

Cantora citou o período do relacionamento, nos anos 2000, e também falou sobre futuros filhos com o ator

Reprodução/Instagram/zilucamargooficial/Globo Wanessa Camargo revela que Zilu Godói tentou limitar seu contato com Dado Dolabella



Durante uma conversa no Big Brother Brasil 24, a cantora Wanessa Camargo revelou uma tentativa de sua mãe, Zilu Godói, de limitar o seu contato com o ator Dado Dolabella durante o namoro dos dois, nos anos 2000. Segundo a sister, a mãe tomou essa atitude após perceber que eles ficavam conversando até de madrugada, o que atrapalhava os compromissos da cantora. Wanessa contou que, em uma ocasião, seu celular parou de funcionar e ela descobriu que Zilu havia colocado um papel entre a bateria e o aparelho para limitar suas comunicações. Na época, era possível fazer esse tipo de interferência nos celulares. A revelação foi feita durante uma conversa no reality show, mas até o momento Zilu não se pronunciou sobre o assunto.

A participante também comentou que ela e Dado pensam em ter filhos juntos, mas ainda não sabem se isso irá acontecer. O casal teve um relacionamento nos anos 2000 e voltou a se relacionar recentemente, após 20 anos do término. Dado participou de diversos clipes da cantora, o que tornou o relacionamento ainda mais conhecido pelo público.