Ana Maria Braga chora ao retornar ao ‘Mais Você’ após cirurgia

Apresentadora passou mais de três semanas afastada da atração matinal que comanda na Globo

Reprodução/Globo Ana Maria Braga retornou ao 'Mais Você' nesta segunda-feira, 17



A apresentadora Ana Maria Braga não conteve a emoção ao retornar nesta segunda-feira, 17, ao “Mais Você”. A comunicadora ficou afastada por mais de três semanas para se recuperar de uma cirurgia de varizes. Quando anunciou que ficaria fora da atração matinal da Globo, a artista explicou que o procedimento era estético e que voltaria após alguns dias, no entanto, acabou ficando afastada mais tempo do que o previsto. “Tive muito tempo para pensar na vida, nas pessoas, naquilo que nos rodeia e aí volta aquela minha frase que passei a usar depois de um grande perrengue [que vivi]: ‘Que bom! Estamos aqui mais um dia! O que posso fazer em mais um dia?’”, disse Ana Maria na abertura do programa. Ela agradeceu Talitha Moretti e Fabrício Battaglini por a substituírem e chorou ao ser homenageada e ver mensagens do público pedindo o seu retorno ao “Mais Você”. “Na língua portuguesa há uma palavra que não existe em outra língua: saudade. Saudade resume tudo o que senti de vocês aí de casa, de toda minha equipe. Saudade mesmo”, concluiu a apresentadora, que completou 74 anos no último dia 1º de abril.

