Mãe de Daniel morre aos 82 anos; cantor cancela show

‘Nunca acreditamos que esse dia vai chegar’, declarou o sertanejo ao homenagear Maria Aparecida

Reprodução/Instagram/cantordaniel Daniel lamentou nas redes sociais a morte da mãe, Maria Aparecida



Maria Aparecida, mãe do cantor Daniel, morreu neste sábado, 1, aos 82 anos. Em nota, a equipe do artista confirmou a informação e divulgou que o show que seria realizado pelo sertanejo nesta noite em Santa Izabel D’Oeste, Paraná, será adiado: “Contamos com a compreensão de todos nesse momento tão difícil para todos da família”. A causa da morte não foi divulgada. Daniel lamentou à mãe em suas redes sociais: “Poxa, que momento difícil! Sabemos que pela lei natural da vida um dia poderemos passar por isso, mas nunca acreditamos que esse dia vai chegar! A mãe que abdicou da sua vida para cuidar do Gil, meu irmão mais velho, e de todos nós, um ser humano que me faltam adjetivos para descrever como a senhora foi especial! Exemplo de mulher! Que até o último instante me ensinou a ser o que sou! É muito difícil saber que não vou mais ter aquele colo, aquele abraço, aquela palavra de conforto de carinho, aquele eu te amo! Eu sempre disse que a senhora para mim é uma santa, e continuará sendo! Vai com Deus! Te amo”.