‘A Fazenda 14’: Shayan cobra justiça da Record após confissão de Deolane sobre expulsão

Após ser expulso de “A Fazenda 14” por agressão, o empresário Shayan fez um desabafo nas redes sociais e cobrou justiça da Record TV. O iraniano se manifestou após Deolane Bezerra dizer em uma dinâmica que aconteceu no último domingo, 23, no reality que cobrou uma atitude da produção do programa após Shay dar uma suposta cotovelada em Tiago Ramos, também expulso por agressão, durante uma briga. “Fui lá, chamei a produção e questionei. Falei que se ele ficasse, eu saia”, falou a advogada. “Eu sabia! Aí uma das responsáveis pela expulsão dele”, gritou Deborah Albuquerque em resposta. No Twitter, Shay declarou: “A verdade é que fui injustiçado. Qualquer pessoa na minha situação teria uma atitude de reflexo e defesa. Tanto é que o próprio Tiago assume que a ‘suposta’ cotovelada nem encostou nele, porque não existiu. A própria Deolane assumiu que teve contato com a produção e exigiu a minha expulsão. Só queremos justiça! Eu e todo o Brasil que acreditou em mim e votou para eu ficar”. Pouco depois, o ex-Casamento às Cegas fez outro post dizendo que estava tentando dormir, mas não conseguia. “Passa na minha frente igual um filme tudo o que aconteceu para mim nesses últimos três dias”, comentou.

Quer dizer que ela tem esse poder?

A mesma que diz tanto sobre REGRAS. #AFazenda pic.twitter.com/9aFkfqP1ZW — Shayan Haghbin 🧞‍♂️ (@shayhaghbin) October 24, 2022

A própria Deolane assumiu que teve contato com a produção e EXIGIU a minha expulsão. SÓ QUEREMOS JUSTIÇA! Eu e todo o Brasil que acreditou em mim e VOTOU para eu ficar.#AFazenda14 #TeamShay — Shayan Haghbin 🧞‍♂️ (@shayhaghbin) October 24, 2022