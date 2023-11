Show da Taylor Swift adiado por calor e morte de fã no RJ será realizado nesta segunda-feira

Procon do Rio de Janeiro investiga se houve violação aos direitos dos consumidores quanto a segurança e saúde dos fãs que foram assistir ao espetáculo no dia em que ocorreu a morte da estudante e no sábado, quando o show foi adiado cerca de uma hora antes do início

SUZANNE CORDEIRO/AFP A cantora e compositora americana Taylor Swift se apresenta no palco na primeira noite de sua "Eras Tour" no AT&T Stadium em Arlington, Texas, em 31 de março de 2023



Nesta segunda-feira, 20, a cantora Taylor Swift fará o show que foi remarcado no último sábado, 18, após a morte da jovem Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos, que passou mal na apresentação da sexta-feira, 17. O calor recorde na cidade também foi um dos motivos apontados pela produção para o adiamento. O Procon do Rio de Janeiro investiga se houve violação aos direitos dos consumidores quanto a segurança e saúde dos fãs que foram assistir ao espetáculo no dia em que ocorreu a morte da estudante e no sábado, quando o show foi adiado cerca de uma hora antes do início. O presidente do Procon-RJ, Igor Costa, disse que se alguma irregularidade for verificada, a empresa responsável pelo show poderá ser multada em até R$ 13 milhões e o caso pode ser remetido ao Ministério Público: “O Procon já havia notificado a empresa organizadora no dia seguinte aos fatos. Nessa oportunidade, a empresa respondeu às indagações do Procon e agora tudo será realizado pelos analistas e advogados do Procon estadual, especialistas em direito do consumidor, e será juntado também ao relatório do setor de fiscalização”.

A Polícia ainda guarda laudos periciais para saber se Ana Clara morreu por causa do calor excessivo. O corpo da jovem será velado nesta segunda na cidade de Sonora no Mato Grosso do Sul, onde a mãe da menina mora. Neste domingo, 19, a Polícia do Rio prendeu os suspeitos de matar Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, de 25 anos, na praia de Copacabana. O turista de Minas Gerais estava no Rio para ver um dos shows de Taylor Swift e foi esfaqueado após ser assaltado. Os criminosos haviam sido soltos da prisão horas antes do assassinato.

*Com informações do repórter Paulo Edson Fiore