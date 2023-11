Silvia Abravanel revela que madrasta a expulsou de casa na adolescência: ‘Não tinha opção’

Apresentadora afirmou que não guarda ressentimentos de Iris Abravanel: Ela pagava minha faculdade escondida’

Reprodução/Instagram/@silviaabravanel Silvia Abravanel falou sobre sua faculdade de Medicina Veterinária



A apresentadora Silvia Abravanel revelou ter sido expulsa de casa na adolescência. Em entrevista, ela afirmou que sua madrasta, Iris Abravanel, a convidou a se retirar de casa quando tinha 16 anos. “Fui convidada a me retirar, como um castigo. Minha mãe [Iris Abravanel] achava que eu estava naquela fase aborrecente. Eu me retirei porque não tinha opção”, contou ao podcast Bagaceira Chique. A apresentadora do ”Bom Dia & Cia.” contou que foi viver em um escritório de seu pai, Silvio Santos, ao lado de caseiros da família. “Foi feito um quarto e uma sala para mim. Tirei tudo, tirei minhas roupas. A Zilda cuidou de mim”, relatou. Abravanel ainda ressaltou que não guarda ressentimentos de Iris e a considera importante para sua formação em Medicina Veterinária. “Ela pagava minha faculdade escondida, pagava meus livros. Tive muitas mães”, declarou.