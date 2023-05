Mãe de Isis Valverde faz desabafo após assumir namoro com homem 24 anos mais novo

Rosalba Nable disse que as pessoas não conseguem ser felizes porque ficam presas a um ‘senso moral ridículo’

Reprodução/Instagram/rosalbanable Rosalba Nable, mãe de Isis Valverde, criticou o 'senso moral' após assumir namoro com homem mais jovem



Mãe da atriz Isis Valverde, a pedagoga Rosalba Nable, de 57 anos, desabafou nesta quinta-feira, 11, após assumir namoro com Bruno Shina, de 33 anos. O anúncio do relacionamento repercutiu nas redes sociais e gerou comentários relacionados a diferença de idade do casal – que é de 24 anos. “É impressionante como as pessoas não conseguem ser felizes porque ficam eternamente presas ao senso moral ridículo que os outros pregam. Ser feliz é tão simples porque é só aprender a ouvir o coração. Se todos passassem a valorizar mais o que sentem e tentassem ser mais verdadeiros”, escreveu Rosalba no Instagram. Ela também deu um conselho aos seguidores: “O segredo de tudo é assumir os próprios sentimentos, sejam eles quais forem. Só diga sim depois de sentir o que realmente quer. Não tenha receio de dizer não. Pare imediatamente de contar seus problemas aos outros e perguntar o que deve fazer. Até conte seus problemas aos outros, porque às vezes faz bem desabafar, mas o que fazer da sua vida, só você sabe. Aprenda a confiar mais em seus critérios do que nos dos outros”.

A pedagoga assumiu o relacionamento na quarta-feira, 10, ao parabenizar o namorado. “Hoje é dia dele que, pela cronologia, faz 33 mas que tem no mínimo uns 186 aninhos (risos). Be, que seu dia seja repleto de reciprocidade. Que o universo te devolva todas as coisas boas que você resume, espalha e espera do mundo e dos humanos. Que seu novo ciclo seja de renascimento, de realizações e de muito amor. Que você permita que as pessoas te conheçam de verdade e que sua estrada seja a exclusão feliz de culpas, padrões ou rótulos. Obrigada por dividir comigo sua juventude e disponibilidade em somar dores e amores. Que sorte a minha que nossos caminhos se cruzaram e que hoje posso celebrar você sua existência única e tão especial”, escreveu Rosalba para Bruno. O empresário Marcus Buaiz, atual namorado de Isis, comentou a publicação: “Parabéns, Bruno… que Deus te abençoe e proteja sempre! Saúde e muita alegria”.