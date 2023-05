Mãe de Jennifer Lopez diz que rezou por 20 anos pela reconciliação da cantora com Ben Affleck

Guadalupe Rodriguez afirmou em programa de televisão que sempre soube que o casal reataria; eles namoraram de 2002 a 2004 e voltaram em 2022

VALERIE MACON / AFP Jennnifer e Ben se casaram em 2022 pouco depois de reatarem namoro



Guadalupe Rodriguez, mãe da cantora e atriz Jennifer Lopez, revelou que “sabia que a diva pop e Ben Affleck reatariam o relacionamento”. Ela contou, durante o episódio de US Today, apresentado por Hoda Kotb, que rezou por 20 anos pelo casal, que iniciou o namoro em 2002, mas se separou em 2004. Somente 20 anos depois, J-Lo e Affleck reataram e se casaram. Ao lado da filha, Guadalupe participou da entrevista. Quando a cantora foi questionada sobre o que a mãe teria dito a ela quando conversavam sobre Ben, Guadalupe não hesitou em responder, entre risadas: “Eu sempre soube que eles voltariam, porque rezei por 20 anos”. “Vamos seguir com a conversa”, pediu Jennifer Lopez para a apresentadora, em meio a risos das três. A cantora tem dois filhos, os gêmeos, Max e Emme (15 anos), frutos do casamento com o cantor Marc Anthony, entre 2011 e 2014. Ben tem Violet (17), Seraphina (14) e Samuel (11), do casamento com a atriz Jennifer Garner. Recentemente, Jennifer Lopez comentou a relação de seus filhos com o ator. Ela destacou que Affleck é uma “figura paterna maravilhosa”. “Eles amam o Ben. Ele é um pai maravilhoso e uma figura paterna para eles também, porque ele tem seus próprios três filhos lindos, depois temos nós, e ele é fantástico. Ele realmente enfrenta o desafio do que isso é e o que isso significa. Eles o amam, e o apreciam, e eu também”, disse.

*Com informações do Estadão Conteúdo